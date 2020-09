Gravina, pres. FIGC: “Pronti alla rivoluzione, final eight per assegnare lo Scudetto”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Mi sembra che le gare internazionali aumentino ogni anno, no invece non riusciamo a cambiare al nostro interno. Molti temono che i play-off vadano a penalizzare le società vincenti, che investono di più. Invece non è così, se si costruisce un campionato affascinante ogni giorno. La Serie A rischia di perdere pubblico. Se in alcune fasi di campionato, alcune squadre sono senza stimoli perchè già hanno acquisito un risultato, non importa più chi vince e chi perde. Ed uno sport dove non importa vincere o perdere non ha più senso. Sto lavorando all’idea di un campionato diviso in tre fasi, con una final eight per assegnare lo Scudetto”.