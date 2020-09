CdS – Paratici ha telefonato a Milik per dirgli che non è più un obiettivo della Juventus: chiusura con la Roma sempre più vicina

Come annunciato anche nella serata di ieri, secondo il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, proprio ieri l’attaccante azzurro Arkadiusz Milik avrebbe ricevuto una chiamata da parte di Fabio Paratici, ds della Juventus, che sarebbe stata decisiva per sbloccare la girandola di centravanti tra i bianconeri, la Roma e il Napoli.

Nella suddetta telefonata, infatti, Paratici avrebbe riferito a Milik che ormai l’interesse per lo stesso sarebbe sfumato. Ciò, ovviamente, per arrivare a chiudere quanto prima l’affare Edin Dzeko con la Roma (profilo preferito dai bianconeri rispetto al polacco), e che di conseguenza sbloccherebbe la cessione proprio di Milik dal Napoli alla Roma. Manca solo il cento per cento del convincimento del 99 azzurro ad accettare la soluzione giallorossa, e si crede che questo totale convincimento non arriverà fra molto.