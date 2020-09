Sportitalia – Paratici chiamerà Milik per spiegargli la rinuncia della Juve: il polacco andrà alla Roma!

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, ai microfoni di “Calciomercato” su Sportitalia, ha parlato dell’enigma che riguarda la prossima squadra di Arkadiusz Milik. Ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli.

“La novità della serata è che Paratici telefonerà Milik per spiegargli perchè non rientrerebbe nei piani della Juve, neanche a parametro zero per la prossima stagione. Questo sbloccherebbe tutto”

“Milik ha due possibilità: fare braccio di ferro e firmare per una squadra a gennaio, perdendo gli europei. Oppure accettare un’offerta importante della Roma”

“Il polacco prenderebbe 4 milioni e mezzo, e con i bonus arriverebbe a 5 milioni netti a stagione. L’accordo con il Napoli è di circa 26 milioni, più due di bonus difficilmente raggiungibili, con il pagamento dilazionato in più tranches”

“Così la Roma si assicura il centravanti del futuro, mentre Dzeko andrebbe alla Juve, con un accordo tra le parti di 15 milioni e 7/7,5 al giocatore”.