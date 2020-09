RAI – Milik alla Roma, chiusura ad un passo: tutte le cifre dell’operazione!

Il collega ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non ufficializzo il sì di Milik alla Roma, ma siamo ad un passo dalla chiusura della trattativa. Il ragazzo ha capito che la Juventus, avendo scelto Dzeko, non ne vuole più sapere di lui.

“Ha fatto tutto questo casino, rifiutando il rinnovo proposto da ADL e Giuntoli a 4,5 milioni di euro a stagione. L’ha fatto, perché si sentiva promesso sposo della Juventus. Ha perso, col tempo, il Napoli, la Juventus ed ora si ritrova a virare verso la Roma”

“Le cifre della trattativa: 26 milioni di euro. Aumento di un milione di euro dovuto alla Juventus che acquisterà Dzeko per 16 milioni invece di 15. Il Napoli avrà di sicuro entro 12 mesi, un bonifico di 18 milioni, che andrà a bilancio. Poi ci sono 8 milioni di bonus, di cui 5 di facile raggiungimento ed altri 3 non impossibili ma probabili”.

“4.5 milioni di euro, più 500 mila euro di bonus per 5 anni: queste le cifre del contratto di Milik alla Roma. Il Napoli non ha ancora i soldi necessari per fare l’operazione Veretout. Quelli arriveranno dalla cessione di Koulibaly“.