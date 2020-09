Il Mattino – L’Inter chiama Llorente: il Napoli pensa ad un mini-indennizzo

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli è vigile sulle operazioni di calciomercato in entrata ed in uscita. Di seguito, quanto si legge dal quotidiano ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Llorente ha ricevuto una chiamata dall’Inter nella giornata di ieri. Il Napoli pensa ad un mini-indennizzo, ma in questo caso se ne parlerà con calma: solo dopo aver definito le operazioni Milik e Koulibaly“.

L’affare relativo ad Arkadiusz Milik sembra in dirittura d’arrivo: il polacco con molte probabilità vestirà la maglia giallorossa nel corso della prossima stagione.

Discorso diverso per Kalidou Koulibaly, conteso da PSG e Manchester City, per il quale non si può escludere a priori la permanenza all’ombra del Vesuvio con un adeguamento contrattuale.