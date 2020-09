Milik-Roma, CorSera: oggi si può chiudere! Le cifre dell’affare

L’edizione odierna del Corriere della Sera rivela nuove informazioni sulla trattativa che dovrebbe portare Milik alla Roma e che dovrebbe essere definita ormai a breve. La testata afferma infatti che si potrebbe chiudere addirittura oggi stesso.

Dzeko alla Juve e soldi al Napoli per il polacco. L’offerta ammonterebbe a 18 mln di fisso, 4 mln di bonus e 4 mln in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Anche la Juventus dovrà fare la sua parte, finanziando gran parte dell’operazione e versando nelle casse della Roma i 15 mln per Dzeko.