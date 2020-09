Gattuso lo ha voluto fortemente, vicino il rinnovo per Hysaj: accordo triennale

Secondo quanto riportato da Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, Rino Gattuso starebbe premendo per il rinnovo di contratto di Elseid Hysaj. Il mister lo ha rigenerato dal momento del suo arrivo ed ora preme per il suo rinnovo di contratto. Tutto ciò è valido anche per un altro difensore azzurro, Nikola Maksimovic.

Per Hysaj si parla di un rinnovo triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, sostanzioso aumento rispetto allo stipendio attuale. In uscita invece Faouzi Ghoulam, per il quale Jorge Mendes deve trovare una soluzione.