Un attaccante che sfonda le difese

Impatto devastante quello di Andrea Petagna con la maglia del Napoli. L’attaccante arrivato dalla Spal ha impressionato nel match amichevole vinto per 4-0 al San Paolo contro il Pescara. Entrato nella ripresa, in soli 25 minuti ha messo a referto due assist e un gol. Un bottino niente male per un calciatore arrivato con un carico di scetticismo sulle spalle da scrollarsi.

Petagna conquisa Napoli, eppure c’era chi ne invocava già la cessione

Già, perché in città – senza nemmeno averlo visto all’opera – da giorni circolavano voci e commenti maligni. “Petagna non è un attaccante da Napoli. Ha sempre giocato in formazioni di medio-basso livello non può fare la differenza qui. Bisogna venderlo subito e incassare soldi per fare mercato“. Queste sono solo alcune delle opinioni che negli ultimi giorni sono serpeggiate in città, con una parte di appassionati che pare non veda l’ora di disfarsi del Bulldozer nato a Trieste.

Eppure la gara con il Pescara ha detto tutt’altro. Petagna a questo Napoli serve, eccome. Movimenti da prima punta di razza, tecnica di alto livello e scambi nello stretto, capace anche nel dribbling, attacca la profondità, viene in contro per dialogare con i compagni e all’occorrenza fa salire la squadra. Sa gestire il pallone e, come se non bastasse, non è egoista sotto porta.

L’azione della rete di Mertens ne è la prova lampante: Petagna scatta in profondità, si libera di due avversari con una finta e, con il fisico possente, difende il pallone. Poi si accentra, potrebbe calciare in porta ma preferisce servire il compagno meglio piazzato. Ecco, questo significa essere un calciatore intelligente, che sa anteporre l’esigenza della squadra al suo bottino personale. E che soprattutto è in grado di sfondare un’intera difesa praticamente da solo.

Un attaccante sul quale puntare

Petagna è quell’attaccante che serve al Napoli. Certo, probabilmente non partirà da titolare, visto l’investimento profuso per Osimhen, ma l’ex Spal è già centravanti vero. Fatto e finito. Un lusso per la Serie A. In una squadra che punta al vertice e ha le coppe da giocare, un attaccante delle sue qualità è indispensabile. Anche a partita in corso. Petagna è arrivato tra lo scetticismo generale di chi crede che dalla provincia non si possano acquistare campioni. Eppure il caso Cavani – arrivate nelle medesime condizioni di dubbi dal Palermo – dovrebbe far riflettere.

Intanto Andrea gioca, segna e convince. Gli è bastato mezzo tempo di un’amichevole per conquistare la fiducia di chi l’aveva già etichettato come merce di scambio. Un bello schiaffo a chi – fino ad ora – non ha creduto il lui.

Pasquale Giacometti