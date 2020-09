Gazzetta – Milik contro tutti: il polacco vuole arrivare alla scadenza del contratto!

Diventa sempre più complicata la situazione di Arek Milik a Napoli. L’attaccante polacco, ieri non è stato convocato da Gattuso per l’amichevole al San Paolo contro il Pescara e sembra che sia iniziato un vero e proprio scontro tra il numero 99 e la dirigenza azzurra.

Come rivelato da “La Gazzetta dello Sport“, l’attaccante in scadenza nel 2021, pare aver comunicato alla società la sua volontà di voler rimanere al Napoli fino al termine del suo contratto per poi valutare da solo il suo futuro.

Nel frattempo però il mercato del Napoli continua a muoversi. Secondo la rosa infatti, nelle ultime ore potrebbe sbloccarsi il passaggio di Dzeko alla Juve il che obbligherebbe i giallorossi a cercare un attaccante per la stagione che sta per iniziare.