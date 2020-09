CdS – L’agente di Koulibaly prova a convincere il City: servono 75 milioni per strapparlo al Napoli!

Il mercato in entrata del Napoli in questo momento dipendono dalle cessioni, dopo l’approdo di Allan all’Everton, l’altro giocatore che potrebbe lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato e Koulibaly. Sul difensore c’è il forte interesse del Manchester City che però non ha ancora convinto il presidente del Napoli a cedere il numero 26.

Come rivelato da “Il Corriere dello Sport“, il manager del senegalese sta cercando di convincere il City a presentare un’offerta di 75 milioni al patron del Napoli per convincerlo a cedere il giocatore.

Anche il PSG ha bussato alla porta degli azzurri con ben due offerte una per Koulibaly ed una per Fabian Ruiz ma al momento non sembra defilato rispetto agli inglesi.