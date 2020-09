GdS – Azzurri vicini a De Laurerntiis: Inisgne e Gattuso scrivono al presidente

Aurelio De Luarentiis trovato positivo due giorni fa al Covid-19, ha messo in allarme tutto il Napoli e anche parte del mondo del calcio italiano. Come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, pare che lo spogliatoio azzurro abbia voluto far sentire la sua vicinanza al presidente del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino Gattuso ha chiamato De Laurentiis dal suo ufficio, insieme a Lorenzo Insigne. Il capitano ha augurato al presidente di ritornare in fretta tra di loro: ‘Il Napoli ha bisogno di te!‘, gli hanno detto i due”.

“Il numero uno del club ha rassicurato entrambi e invitato il capitano a portare i saluti a tutta la squadra”.