CdS – Napoli e Roma trovano l’accordo su Milik: gli azzurri abbassano le pretese!

Questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Arkadiusz Milik al Napoli. Il polacco ormai è fuori dal progetto tecnico di Gattuso e la società ha la necessità di cederlo. L’attaccante numero 99 però sembra non voler ascoltare offerte che non provengano dalla Juve.

Come evidenziato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport“, il Napoli pare aver raggiunto l’accordo con la Roma per il passaggio di Milik in giallorosso. Dopo la fuoriuscita di Under dalla trattativa, le due società pare abbiano trovato l’accordo sulla base di 25 milioni più 5 di bonus.

Il Napoli ha dovuto per forza di cose abbassare quindi le pretese iniziali che erano di 40 milioni. Da febbraio infatti Milik sarà libero di firmare con qualunque squadra voglia e di liberarsi a costo zero.