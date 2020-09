Sky – Under, il Cagliari potrebbe tentare il colpo di mercato

La trattativa che lo stava portando a Napoli sembra svanire, e Cengiz Under è nel mirino di molte squadre. Spunta anche il Cagliari di Di Francesco – ex allenatore giallorosso – tra queste. Secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, la società sarda potrebbe presentare un’offerta alla Roma per rafforzare l’attacco. Operazione complicata, ma non è da escludere un possibile colpo di mercato da parte del club di Giulini.

