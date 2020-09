Sky – Il Tottenham non vuole spendere 35 milioni per Milik

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Uk. Il giornalista ha parlato in particolare di Arkadiusz Milik, su di lui c’era stato l’interesse del Tottenham. Il club inglese, però, non è disposto a spendere 35 milioni per il polacco che da gennaio può andar via gratuitamente.

Gli Hotspur cambiando direzione, l’interesse di sposta verso il Watfard per cercare il sostituto di Harry Kean: potrebbe essere Troy Deeney.