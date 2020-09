Pregliasco, virologo: “Il virus inganna! Bisogna fare attenzione pure per il bene degli altri. De Laurentiis? Mascherina sempre nei luoghi chiusi”

Fabrizio Pregliasco, virologo, ha parlato ai microfoni dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione riguardante Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto riferito:

“Questa malattia è un po’ un insieme di tante cose. Non esiste una sola caratteristica che indica in modo concreto che si tratti del virus. È tutto aspecifico e il Covid è ingannevole, ma proprio per questo motivo bisogna tenere sempre alta l’attenzione”.

“L’elemento fondamentale per prevenire il virus è l’uso costante della mascherina e il rispetto delle distanze. Non possiamo permetterci distrazioni, anche io che sono in Ospedale da mattina a sera indosso tutta la giornata la mascherina, anche quando partecipo a riunioni molto lunghe”.

“I posti più rischiosi sono quelli al chiuso e con poca ventilazione, sempre meglio essere all’aria aperta. Inoltre dobbiamo tenere sempre conto che ci sono molti asintomatici e proprio per questo bisogna avere delle responsabilità anche pensando alla salute degli altri che ci circondano”.

“Quello che stiamo vivendo oggi è una fase di limbo. Rispettando tutte le norme e senza essere sprovveduti si potrà ripartire con il calcio e non solo”.