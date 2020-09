Napoli-Pescara, le formazioni ufficiali: attacco inedito per Gattuso, Meret tra i pali!

Manca sempre meno al debutto al San Paolo per questa nuova stagione 2020/21. Il Napoli giocherà contro il Pescara di Massimo Oddo. Debutto al San Paolo per il neo acquisto Victor Osimhen, mentre potrebbe essere l’ultima nell’impianto di Fuorigrotta per Kalidou Koulibaly.

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match, di seguito l’unidici titolare che ha deciso di schierare mister Rino Gattuso:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All. Gattuso.