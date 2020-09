Nell’amichevole tra il Napoli e il Pescara, oltre ai giocatori non convocati per problemi fisici e questioni di mercato (Milik, Llorente, Younes, Tutino ed Ounas), non sono scesi in campo Elmas e Lobotka. Il motivo dell’assenza può essere dovuto a problemi fisici.

Infatti, Gattuso durante la ripresa ha fatto entrare Luperto, concedendogli il ruolo di mezzala, e a seguirlo Palmiero per un centrocampo “di prova”.