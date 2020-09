SKY – Napoli in campo con il 4-3-3, ma Gattuso cerca spunti per il cambio di modulo

L’inviato di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato in diretta dal San Paolo dell’amichevole di stasera tra Napoli e Pescara. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Milik e Llorente non sono stati convocati, Gattuso vuole con sé solo i calciatori che fanno ancora parte del progetto societario. Il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3, ma il mister cercherà, anche da questa sfida, nuovi spunti. L’alternativa al momento è il 4-2-3-1 ma ci sono anche altre strade percorribili, in base alle caratteristiche che richiederà la partita”.