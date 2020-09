Napoli con il 4-3-3 contro il Parma, il 4-2-3-1 è solo un’alternativa. L’idea di Gattuso per far coesistere Mertens e Osimhen

Stasera ci sarà il primo impegno stagionale di buon livello per il Napoli. Alle ore 18 è infatti previsto il match tra Napoli e Pescara al San Paolo. Dal match di stasera e dalla sfida con lo Sporting a Lisbona arriveranno notevoli indicazioni in vista dell’inizio di stagione.

Il Napoli debutterà in Serie A contro il Parma, al Tardini. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli giocherà con il 4-3-3, mentre il 4-2-3-1 sarà un modulo utilizzato solo in caso di emergenza. Inoltre Gattuso sta studiando un’ipotesi per far coesistere Dries Mertens e Victor Osimhen. L’idea è quella di dirottare se necessario Mertens sulla fascia destra, come nel Belgio.