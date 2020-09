Milik messo fuori rosa e non convocato per il match di questa sera. Oltre al polacco out altri tre azzurri

Il quotidiano il Mattino ha evidenziato la mancata convocazione di alcuni giocatori azzurri in vista del match di questa sera tra il Napoli e il Pescara. Secondo il noto quotidiano saranno assenti Milik, Younes, Llorente e Malcuit.

Tutti e quattro non prenderanno parte all’amichevole odierna per motivi di calciomercato, dato che a quanto pare per tutti sembra essere giunta al capolinea l’avventura in maglia partenopea. Tra di loro chi vive la situazione più complessa è sicuramente Milik, il polacco infatti è nel mirino di Fiorentina, Roma e Lipsia, senza dimenticare un possibile ritorno di fiamma con la Juventus. Al momento però sono troppe le trattative per la cessione del 99 azzurro e nessuna riesce definitivamente a decollare.