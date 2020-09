LIVE – Napoli-Pescara 1-0 (23′ Zielinski): incredibile occasione per Ciciretti. Luperto schierato a centrocampo

Buonasera cari lettori di Spazio Napoli e benvenuti alla diretta testuale del match tra Napoli e Pescara. La partita inizierà alle ore 18:00 allo Stadio San Paolo e sarà visibile su Sky in pay-per-view al costo di 5,99€.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Gattuso.

PESCARA (4-4-2): Fiorillo, Masciangelo, Diambo, Scognamiglio, Busellato, Galano, Drudi, Ventola, Bocic, Belloni, Omeonga. Allenatore: Oddo.

QUI GLI AGGIORNAMENTI:

61′ – Clamorosa occasione per il Napoli! Osimhen servito in profondità entra in area e serve all’indietro per Ciciretti, il suo sinistro praticamente a porta spalancata però finisce fuori.

59′ – Colpo di testa di Osimhen, palla schiacciata e centrale che non crea problemi a Fiorillo.

56′ – Due cambi anche per il Napoli. Dentro Luperto e Ciciretti, fuori Fabiàn Ruiz e Zielinski. Luperto schierato nell’inedito ruolo di centrocampista. Il Napoli si schiera con il 4-2-3-1.

55′ – Cambi anche nel Pescara. Da segnalare anche l’ingresso dell’ex Napoli, Mirko Valdifiori.

50′ – Occasione per il Pescara, Galano in area si libera per il tiro ma è strepitoso Manolas in scivolata a ribattere il sinistro a colpo sicuro dell’attaccante abruzzese.

46′ – Iniziato il secondo tempo!

Squadre in campo. Tanti cambi per il Napoli: entrano Ospina, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Mertens e Insigne.

Questa la nuova formazione:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysay, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso.

45′ – Finito il primo tempo, Napoli in vantaggio per 1-0 con il Pescara grazie ad un gol di Zielinski.

45′ – Bella manovra del Pescara con Bocic sulla sinistra che va via sul fondo e mette palla in area, la sfera arriva a Busellato che però non trova lo spazio per calciare. Pallone ancora imbucato a Bocic che calcia in porta, Meret para ma l’attaccante serbo, ex Primavera dell’Udinese, viene colto in fuorigioco.

40′ – Ci prova Osimhen! L’attaccante nigeriano riceve palla in area spalle alla porta, si gira e prova il tiro sul secondo palo ma la sfera si perde a lato.

35′ – Palo del Napoli! Calcio d’angolo di Ghoulam, un blocco libera Koulibaly che tutto solo, da pochi passi dalla linea di porta, colpisce al volo con il destro ma il pallone si stampa sul palo!

31′ – Cross di Di Lorenzo, Lozano stoppa con il petto e in palleggio alza il pallone per provare la spettacolare rovesciata: palla fuori di pochissimo!

27′ – Punizione tagliata di Ghoulam in area, esce a vuoto Fiorillo, ma il suo intervento prende contro tempo gli attaccanti azzurri che non riescono ad approfittarne.

23′ – GOOOOOL DEL NAPOLI! ZIELINSKIII! Si sblocca la partita: Zielinski chiede ed ottiene l’1-2 al limite dell’area da Politano, il polacco da zona centrale penetra in area di rigore, salta due uomini in slalom e con il destro a incrociare fa secco Fiorillo! Gran gol! 1-0!

19′ – Altra buona punizione per il Napoli guadagnata da Lozano. Stavolta prova il tiro Politano, che tenta di beffare il portiere calciando sotto la barriera. Pallone deviato che finisce in angolo. Dal corner nulla di fatto e il Pescara libera l’area.

18′ – Punizione dal limite dell’area per il Napoli. Sul punto di battuta va Ghoulam ma il suo sinistro finisce molto alto.

16′ – Palo del Pescara! Ancora discesa di Masciangelo che serve Galano in area, sinistro a giro dell’attaccante biancoazzurro che però stampa il pallone sul palo alla destra di Meret ormai battuto.

14′ – Ci prova ancora Masciangelo con un tiro da oltre 30 metri, palla centrale che Meret blocca senza problemi.

12′ – Invenzione di Politano in area per Lozano, il messicano viene pizzicato in posizione di fuorigioco, anche se resta qualche dubbio.

6′ – Meret! Grande parata dell’estremo difensore che salva il Napoli. Imbucata in area di Galano per Belloni, il calciatore abruzzese calcia a botta sicura da ottima posizione ma è strepitosa la risposta di Meret. Dall’angolo seguente tiro di Masciangelo dalla distanza, ma pallone alto.

5′ – Grande occasione per il Napoli! Pressione di Osimhen su Fiorillo, l’attaccante ruba palla ad un passo dalla linea di porta ma non riesce a calciare in porta. La sfera arriva a Zielinski che con il sinistro da zona centrale dal limite dell’area calcia alto.

1′ – Iniziata la partita, batte il Napoli!

Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, Napoli in maglia bianca.