La Gazzetta – Prima di De Laurentiis c’è stato un altro positivo in casa Napoli

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prima della notizia riguardante la positività di De Laurentiis, ci sarebbe stato un altro positivo in casa Napoli che la società partenopea non ha voluto diffondere. Ecco alcuni estratti della notizia riportata dai colleghi della Gazzetta:

“Nei giorni del ritiro di Castel di Sangro, il presidente è stata a stretto contatto con un suo collaboratore, risultato poi positivo al test per il Covid-19. Nonostante ciò la società non ha ritenuto di dover diffondere la notizia. Il dirigente, al momento, è in isolamento, ma non c’è certezza che il contagio del presidente sia legato a lui: anche a Capri, infatti, ci sono stati diversi casi di Covid” scrive la rosea.