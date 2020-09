Manca sempre meno per il ritorno del Napoli al San Paolo, in occasione dell’amichevole contro il Pescara. Gli uomini di Gattuso non indosseranno però la maglia azzurra. La società abruzzese ha infatti svelato le maglie del match sul proprio profilo Twitter ufficiale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

