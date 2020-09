Ecco come ha reagito De Laurentiis quando ha scoperto del Covid: racconto da brividi

Il Corriere della Sera ha ricostruito i passaggi della scoperta della positività da parte del presidente De Laurentiis, il racconto a tratti è veramente da brividi.

Quando in serata il patron azzurro è tornato a casa ha scoperto di avere la febbre a 38.5 e ha così chiamato il presidente di lega Dal Pino. De Laurentiis ha comunicato la brutta notizia che ha poi scatenato il panico tra tutti i presenti nella giornata di ieri all’assemblea di Lega. Alcuni sono già in isolamento, vedi Vigorito e Preziosi, altri come ad esempio Marotta si sono sottoposti ad un tampone istantaneo.