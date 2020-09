De Laurentiis positivo, gli altri presidenti sono arrabbiati: tutti i contatti che ha avuto il presidente!

La notizia del tampone positivo del presidente De Laurentiis è diventata senza dubbio quella più gettonata delle ultime ventiquattro ore. Oltre alla positività del presidente, un altro pericolo è quello dei possibili contagi futuri dovuti a causa di un incontro ravvicinato con il patron azzurro.

Secondo quanto riferito dai colleghi dell’edizione odierna de La Repubblica, De Laurentiis ha avuto molti contatti ravvicinati con diversi presidenti e collaboratori durante la riunione di Lega. Inizialmente il patron si è accomodato affianco al presidente Paolo Del Pino, per poi scambiare chiacchiere con Lotito e Preziosi. Durante il pranzo non indossava la mascherina, così come quando è arrivato. La Lega ha rassicurato esprimendosi sulla questione e garantendo le distanze di sicurezza durante tutto il tempo. Nonostante tutto però sono subito scattati tamponi e isolamento per tutti coloro a contatto con Aurelio De Laurentiis. La settimana prossima torna in campo la Serie A e nessuno vorrebbe imbattersi in giocatori, staff e dirigenti contagiati.