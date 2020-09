De Laurentiis: “Non sarei mai partito se avessi avuto dei sospetti sulla mia positività. Non avevo sintomi!”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il presidente De Laurentiis avrebbe parlato con alcuni collaboratori in merito alla sua positività al Covid19.

“Non sarei mai andato se avessi accusato qualche sintomo”, queste le sue parole ai collaboratori con cui ha discusso nelle ultime ore. Domenica il patron azzurro aveva effettuato un altro tampone, risultato negativo, per poi effettuare un altro test prima di recarsi a Milano. Non aveva febbre, come certificato dalle sei misurazioni a cui si è sottoposto puntualmente al porto di Napoli. Nonostante tutto, sul presidente De Laurentiis si è abbattuta una bufera social che lo ha etichettato come irresponsabile.