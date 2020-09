Dal Pino: “De Laurentiis imprudente? Quando è partito mi ha detto che non aveva febbre, ho saputo della positività alle 20”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione quotidiana de Il Corriere dello Sport in merito alla notizia del contagio di Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue dichiarazioni:

“De Laurentiis imprudente? Spero che guarisca e che vada tutto per il meglio, quando mi ha telefonato alla partenza mi ha rassicurato dicendomi di non avere febbre. La sera alle ore 20 mi ha chiamato di nuovo per comunicarmi la sua positività. Durante l’assemblea di Lega sono stati rispettati tutti i protocolli, ora personalmente sono in isolamento e ho deciso che farò un tampone nonostante non abbia sintomi”.