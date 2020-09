Chiariello: “Se si ferma De Laurentiis, si ferma il Napoli. Gli azzurri sono come un pugile all’angolo”

In diretta a Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli:

“La vicenda De Laurentiis ha monopolizzato tutto. Il Napoli non ha una struttura autonoma, ma piramidale: se si ferma De Laurentiis, si ferma tutto. Sta a casa, ma lavora, tuttavia il mercato è fermo. Amichevole contro il Pescara, alcuni calciatori messi ai margini: un segnale forte per far capire che in questo momento ci sono così tanti esuberi che il Napoli è bloccato su sé stesso come un pugile all’angolo”.