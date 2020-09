Zaccheroni: “Se Osimhen dovesse far bene, il Napoli lotterà per lo Scudetto”

L’ex allenatore di Juventus e Inter Alberto Zaccheroni ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Zaccheroni ha parlato del prossimo campionato e si è anche soffermato in particolare sul Napoli ed il neo acquisto Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non conosco Osimhen, ma ne parlano tutti molto bene. Se il Napoli è riuscito a trovare il giusto terminale offensivo, lotterà per i primi posti in classifica. Gattuso ha una grande qualità, riesce a farsi seguire dai propri calciatori: li cattura. Non è roba da poco”.