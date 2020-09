SKY – Nuovo incontro tra Napoli e Roma per Milik: nessun passo in avanti tra le due società!

Gianluca Di Marzio, collega esperto di calciomercato, ha dato aggiornamenti ai microfoni di Sky Sport sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Era previsto per oggi l’incontro in Lega tra Napoli e Roma per il passaggio di Milik in giallorosso. Dzeko potrà passare alla Juve solo se Roma e Napoli troveranno l’accordo per il passaggio del polacco in giallorosso”.

“Non ci sono però da segnalare passi in avanti tra De Laurentiis e Fienga. La trattativa è ancora ferma. Per Suarez potrebbero non esserci i tempi tecnici per ricevere il passaporto comunitario. Nel frattempo il fratello di Cavani è a Madrid per trattare il passaggio all’Atletico dell’attaccante”.