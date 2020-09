Era questioni di giorni, ora sembra che la trattativa sia sul filo della conclusione: Gonzalo Higuain ha trovato l’accordo con la Juventus per la rescissione del contratto. Ad affermarlo è Fabrizio Romano di Sky Sport che, su Twitter, conferma come i prossimi giorni saranno decisivi per il passaggio dell’argentino all’Inter Miami.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI