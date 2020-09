GdS – Si complica Milik alla Roma, salta lo scambio con Under!

La Gazzetta delo Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato un importante cambiamento nelle trattative tra Napoli e Roma per quanto riguarda lo scambio tra Arek Milik e Cengiz Under. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Si complica il possibile arrivo di Milik alla Roma al posto di Dzeko. Il Napoli non vuole più Under come contropartita per il polacco. La società azzurra ora chiede 35 milioni di euro cash. La richiesta del club partenopeo viene considerata irricevibile dalla Roma, che quindi sta cercando di togliere Dzeko dal mercato”.