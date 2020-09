Ounas verso il Cagliari, dalla Sardegna propongono Nandez come contropartita

Secondo quanto riportato dall’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci sarebbe la possibilità che si concretizzi uno scambio tra Napoli e Cagliari. I sardi sono infatti molto interessati ad Adam Ounas, esterno d’attacco che sarebbe molto utile a Di Francesco.

I rossoblu avrebbero proposto l’inserimento di Nahitan Nandez all’interno della trattativa, per convincere il Napoli. Il giocatore piace molto a Giuntoli, ma ovviamente il Cagliari chiede anche un conguaglio dal punto di vista economico. Per questo motivo il direttore sportivo azzurro vuole procedere con cautela, perchè non si possono sbagliare certi investimenti, soprattutto dopo le perdite causate dal lockdown.