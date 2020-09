GdS – Stretta del Napoli su Szoboszlai, De Laurentiis pronto ad un investimento importante: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato una stretta del Napoli nei confronti di Dominik Szoboszlai.

Il centrocampista classe 2000 del Red Bull Salisburgo piace molto a Giuntoli e a Gattuso. Il direttore sportivo azzurro, attraverso i suoi emissari, segue il calciatore da mesi. De Laurentiis è stato convinto della bontà dell’investimento sul calciatore e si è detto pronto a spendere circa 20 milioni di euro, più l’inserimento di qualche bonus.

Il giocatore è molto duttile e sarebbe particolarmente utile a Gattuso anche per la possibilità di essere impiegato sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. La valutazione del Salisburgo è di 40 milioni di euro, perchè Szoboszlai è uno dei migliori giovani in circolazione. Il Napoli però sta provando in ogni modo a convincere la dirigenza austriaca a rivedere le proprie richieste al ribasso.