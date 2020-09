Sportitalia – Koulibaly via per 65-70 milioni. Ecco il nodo da sciogliere

Durante la trasmissione televisiva in onda su Sportitalia, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al futuro di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato:

“Si lavora per Koulibaly, il Manchester City insiste. Se De Laurentiis pensa ancora di venderlo per 120 milioni come due anni fa, allora tutto si complica. Quella cifra equivale ai 65-70 milioni con bonus, tra facili che chiede il Napoli e difficili che chiede il City. Anche il PSG è attratto dal difensore azzurro, ma non ha mai affondato il colpo”.