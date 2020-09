GdS – La squadra rischia l’isolamento dopo la positività del presidente: in dubbio le amichevoli con Pescara e Sporting

La Gazzetta dello Sport, attraverso la sua versione online, ha riportato tutte le conseguenze che potrebbero ricadere sul Napoli dopo la positività del presidente De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il problema, almeno per ora, non dovrebbe ricadere su Gattuso e sulla squadra. Il tecnico, lo staff e la squadra sono stati sottoposti al tampone non più tardi di due giorni fa e sono risultati tutti negativi. La positività del presidente però, che è stato a contatto con la squadra durante tutto il ritiro a Castel di Sangro, potrebbe spingere a isolare la squadra. Gli azzurri domani pomeriggio dovrebbero giocare un’amichevole contro il Pescara, al San Paolo. Inoltre domenica dovrebbero volare a Lisbona per un’amichevole con lo Sporting. Resta da capire se tali impegni saranno confermati oppure annullati in via precauzionale”.