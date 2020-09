Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono dei dubbi sulla permanenza a Napoli di Fabian Ruiz. Sullo spagnolo c’è la corte del PSG e la possibilità del 4-2-3-1 lo metterebbe in difficoltà dal punto di vista tattico. In ogni caso, tutto dipenderà dalle offerte che verranno recapitate al Napoli. È in bilico anche la posizione di Demme, che piace molto alla Fiorentina.

