Amichevoli contro Pescara e Sporting Lisbona confermate! De Laurentiis non è stato a contatto con la squadra

Come riferito da SkySport la squadra ha effettuato un nuovo ciclo di tamponi: test, questi, di routine e on riconducibili alla positività di Aurelio De Laurentiis, che non vede la squadra dallo scorso venerdì, quand’era ancora in ritiro a Castel di Sangro.

Sono state, dunque, confermate le due amichevoli in programma domani e domenica, prima contro il Pescara al San Paolo e poi in Portogallo contro lo Sporting Lisbona.