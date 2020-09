Alvino: “Situazione sotto controllo, nessun contatto tra De Laurentiis e la squadra da venerdì scorso”

Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino ha parlato, attraverso il proprio profilo Twitter, della situazione in casa Napoli dopo la positività del presidente De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Situazione monitorata ma tranquilla in casa Napoli. Sono stati già effettuati a squadra, tecnici e dirigenti due tamponi dal ritorno da Castel di Sangro (entrambi ovviamente negativi) ed un altro è stato effettuato stamane, così come da programma. Non dovrebbero essere a rischio le due amichevoli già programmate. Da venerdì scorso nessun contatto tra la squadra e De Laurentiis che dopo la riunione in Lega di ieri è tornato a Capri”.