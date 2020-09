SKY – La Salernitana lavora sul mercato in entrata: Palmiero e Tutino dal Napoli, Kupisz dal Bari

La Salernitana è molto attiva per quanto riguarda il calciomercato. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul portale ufficiale ha riportato i tre colpi effettuati dal club campano.

SALERNITANA, TUTINO E PALMIERO DAL NAPOLI, KUPISZ DAL BARI

Gennaro Tutino dal Napoli è destinato alla Salernitata a titolo definitivo, insieme a lui Luca Palmiero in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Tomasz Kupisz dal Bari a titolo definitivo.