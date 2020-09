Radio Marte: “Nandez non è un profilo che interessa al Napoli in questo momento”

Raffaele Auriemma, attraverso la sua trasmissione “Si Gonfia la rete“, in onda su Radio Marte, ha parlato di un possibile trasferimento di Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, al Napoli:

“Nandez non è un profilo che interessa al Napoli in questo momento. Per quanto riguarda la difesa, dipende tutto dalla cessione di Koulibaly”.

L’uruguaiano dei sardi è stato accostato agli azzurri e potrebbe essere scambiato con Ounas. L’algerino piace molto alla società di Giulini.

