Osimhen, il fratello: “Victor poteva andare allo United ma ha rifiutato!”

Andrew Osimhen, fratello di Victor, ha rilasciato un’intervista al giornale nigeriano “Complete Sports” rivelando un retroscena sul passaggio dell’ex giocatore del Lille al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Lo voleva il Manchester United? È vero, lo United voleva acquistare mio fratello, ma lui rispetta troppo Ighalo e non voleva concorrere con lui per una maglia da titolare. Non era pronto per sfidare il connazionale nella sua squadra“.

Secondo il fratello dell’attaccante azzurro pare quindi che Osimhen abbia deciso di non accettare la corte del Manchester United per non entrare in diretta concorrenza con il connazionale Ighalo. Un nuovo tassello da aggiungere alla trattativa che alla fine ha portato il classe ’98 all’ombra del Vesuvio.