Cagliari, il presidente Giulini: “Nandez al Napoli? Vogliamo tenercelo stretto, non lo proponiamo a nessuno”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, a margine dell’assemblea di Lega tenutasi oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei sardi ai microfoni di “Sky Sport“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nandez per Ounas? No è un calciatore che ovviamente non proponiamo a nessuno, perché è un giocatore che ci vogliamo tenere ben stretto. Lui è uno dei nostri giocatori più importanti per la prossima stagione”.