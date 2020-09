Juve-Higuain, dialogo tra le parti ma manca ancora l’accordo

Ancora da risolvere la questione che lega Gonzalo Higuain alla Juventus. La risoluzione del contratto dell’attaccante è in scadenza a giugno 2021.

Nessun accordo totale tra le parti, nonostante la trattativa vada avanti. Nicolas, fratello e agente di Higuain, ha incontrato più volte la dirigenza della Juventus per risolvere la questione. In seguito alla risoluzione, il Pipita chiuderà l’accordo con un’altra squadra: in pole position è il Club Internacional de Fútbol Miami o semplicemente Inter Miami.