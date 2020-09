Tuttosport – Gattuso valuterà Petagna in questi giorni: in caso di bocciatura, pronto lo scambio con l’Udinese

Secondo quanto riportato dall’edizione di Tuttosport in edicola oggi, in questi giorni si deciderà il futuro di Andrea Petagna. L’attaccante, che il Napoli ha acquistato a gennaio dalla SPAL, dovrebbe aggregarsi al gruppo e sostenere il primo allenamento in azzurro nelle prossime ore. In questi giorni sarà valutato da Gattuso, che deciderà se potrà essergli utile nella sua avventura azzurra. In caso contrario, l’attaccante ex Atalanta diventerebbe una pedina di scambio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso lo osserverà a fondo, insieme ad Osimhen e Mertens, per comprendere la sua adattabilità al gruppo Napoli. Se dovesse risultare più complicata del previsto, non è da escludere una cessione, magari come pedina di scambio all’interno di una trattativa. L’ipotesi più plausibile al momento è l’Udinese, in un possibile scambio con Kevin Lasagna, pupillo di Giuntoli dai tempi del Carpi”.

