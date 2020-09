CdM – Sokratis in trattativa con l’Arsenal per liberarsi, poi sarà del Napoli: i dettagli sul contratto

Il Corriere del Mezzogiorno, all’interno dell’edizione odierna ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Sokratis Papastathopoulos ed il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli si trova al centro di tanti intrighi di mercato. Il primo riguarda Kalidou Koulibaly, in direzione Manchester City. Il sostituto potrebbe essere Sokratis, che sta trattando con l’Arsenal per la rescissione del contratto. Il difensore greco, una volta liberatosi dai Gunners, sarebbe pronto a firmare con gli azzurri. Si parla di un biennale a 2,5 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo anno”.

