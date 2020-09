Primo allenamento con il Napoli per Petagna, il saluto della società

Andrea Petagna finalmente si allenerà con il Napoli nella giornata di oggi. L’attaccante, che gli azzurri hanno prelevato a gennaio dalla SPAL, finora non era mai riuscito ad allenarsi in gruppo. Il calciatore aveva infatti contratto il Coronavirus, che lo ha costretto a saltare il ritiro di Castel di Sangro. Oggi però Petagna è finalmente a Castel Volturno insieme al resto della squadra, pronto ad iniziare ufficialmente la sua avventura in maglia azzurra.

Di seguito il saluto del Napoli ad Andrea Petagna attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale:

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: