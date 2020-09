Il Mattino – Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Napoli, piace molto a Gattuso: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nella lista dei nomi preferiti da Gattuso e Giuntoli per il centrocampo azzurro spunta quello di Axel Witsel. Il centrocampista belga del Borussia Dortmund è stato già in passato nel mirino del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Axel Witsel è un colpo molto difficile per il Napoli. Il centrocampista belga infatti percepisce uno stipendio di 7 milioni di euro e difficilmente si ridurrebbe l’ingaggio per sbarcare in Serie A. Inoltre Witsel ha 31 anni, altro valore distante dai parametri di De Laurentiis. Dunque il centrocampista belga appare come una semplice tentazione e nulla più. A centrocampo piace molto anche Castrovilli della Fiorentina. Per arrivare al centrocampista italiano potrebbe essere inserito Diego Demme come contropartita”

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: