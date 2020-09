Tuttosport – Napoli su Senesi del Feyenoord solo in un caso: costa 25 milioni!

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha scritto un focus di mercato sul Napoli all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. In particolare si è soffermato sul nome di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“In caso di addio di Nikola Maksimovic, il Napoli sta valutando il nome di Marcos Senesi dal Feyenoord. L’argentino arriverebbe a Napoli solo in caso di addio del difensore serbo ex Torino. Il Feyenoord però non abbassa le pretese: rimane fermo sulla richiesta di 25 milioni di euro per il difensore”.

