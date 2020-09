Lozano nel mirino dell’Everton di Ancelotti: risposta secca di Gattuso

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, dopo Allan, Carlo Ancelotti vorrebbe nuovamente con sé anche Hirving Lozano. L’ex tecnico azzurro avrebbe sondato il terreno per provare a portare il messicano all’Everton, in Premier League. Rino Gattuso avrebbe però alzato un muro, poiché non vuole privarsi dell’ala ex PSV. Il messicano dopo un primo periodo negativo sotto la sua gestione, sta facendo passi da gigante e Rino non vuole cederlo.

